Кулеба призвал РФ продолжить диалог по Донбассу на всех переговорных площадках

Российская Федерация должна продолжить переговоры с США, НАТО и странами-участницами Нормандского формата относительно дипломатического разрешения конфликта на востоке Украины, заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



По словам главы ведомства, он обсудил с государственным секретарем США Энтони Блинкеном работу Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе.



«США поддерживают усилия Украины, а также Франции и Германии в Нормандском формате для восстановления его функционирования на уровне лидеров», — заявил Кулеба во время совместной с госсекретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференции в Киеве в среду.



«Все усилия сейчас направлены на то, чтобы Россия двигалась путем дипломатического урегулирования противоречий. У этого конфликта есть только одно решение — это решение дипломатическое. Если Россия действительно искренне, а не только в заявлениях своих должностных лиц желает политического урегулирования, она должна продолжить переговоры с США, с НАТО, со странами-участницами Нормандского формата относительно разрешения этого конфликта», — добавил он.



Как отметил Кулеба, «конфликт будет разрешен только тогда, когда последний российский солдат покинет временно оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской областей, Автономную Республику Крым и город Севастополь».

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