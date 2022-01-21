На Луганщине еще 251 человек заболели и пятеро умерли от COVID-19

На подконтрольной властям территории Луганской области за сутки зафиксировали 251 новый случай заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще пятеро больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



Наибольшее число заболевших выявлено в Северодонецке (73), Рубежном (45) и Троицком (27).



За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден в 61 661 случае.

Выздоровели 57 611 пациентов, 2 252 человек умерли.



Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения составляет 226 (при пороговом уровне — 75), уровень госпитализации — 31,1 (при пороговом уровне — 60).

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