Двадцать тысяч случаев коронавируса выявили в Украине впервые с начала года

За четверг, 20 января, в Украине выявили 20 156 случаев заражения коронавирусом, что на 1 677 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 4 486 пациентов, умерли 150 человек. Вчера госпитализировали 2 226 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 3 819 538 человек. Из них выздоровели 3 576 268 пациентов, а умерли 98 993 человека.



Вчера вакцинировались 86 146 человек.

В январе в Украине была введена бустерная доза вакцины от коронавируса для всех привитых возрастом от 18 лет.



Срок действия сертификата о вакцинации от коронавируса в Украине сокращен с 365 дней до 270 дней. При этом действие сертификата будет продолжено еще на 270 дней после того, как человек сделает третью — бустерную — прививку.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом.