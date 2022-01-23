В РФ заявили, что отключение их от SWIFT «де-факто невозможно»

Отключение России от международной банковской системы SWIFT де-факто невозможно. Об этом заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает ТАСС.



«Это сразу было понятно. Это называется вот так: "Напугать. Ой, не напугались – ну ладно, тогда не будем», — сказал он.



Гаврилов добавил, что авторы таких угроз в адрес России на Западе напоминают ему «животное, которое ест кактус, колется, но все равно продолжает».

О возможном отключении России от международной банковской системы SWIFT в качестве санкции за эскалацию вооруженного конфликта с Украиной говорили в ЕС и США. Это может ударить по экономике, ведь затруднит внешнеэкономическую деятельность.



В России с 2014 года готовятся к отключению от SWIFT, там разработали свою альтернативу для внутрироссийских операций — Систему быстрых платежей Банка России.