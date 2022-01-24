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Каждый второй украинец считает реальной угрозу российского вторжения — опрос

24 января 2022, 15:40

Каждый второй украинец считает реальной угрозу российского вторжения — опрос

Порядка 48% украинцев воспринимают скопление войск России у границ страны как реальную угрозу вторжения зимой-весной 2022 года.

Такие данные получены в результате социологического опроса, который проведен 20-21 января Киевским международным институтом социологии, передает «Интерфакс-Украина».

Еще 39,1% респондентов заявили, что угрозы вторжения РФ в Украину не существует, а 12,8% не смогли ответить на вопрос.

При этом в ходе опроса, проведенного 13-16 декабря 2021 года количество украинцев, которые воспринимают скопление войск РФ у границ Украины как угрозу вторжения, было немного выше — 49,2%. Тогда 41,4% опрошенных заявили, что угрозы нет, а затруднились дать ответ — 9,5%.

По поводу достаточности дипломатических и оборонных усилий, прилагаемых властью для предотвращения вторжения РФ, ответы респондентов были следующими: 56,5% ответили отрицательно, 29,2% устраивает работа власти в данном направлении и 14,3% затруднились дать ответ.

При этом больше половины респондентов, а именно 53,1%, сказали, что президент Украины Владимир Зеленский не сможет эффективно действовать как Верховный главнокомандующий и организовать оборону страны, если полномасштабное вторжение РФ все же произойдет. 31,9% опрошенных уверены, что с этим Зеленский справится, а 15,1% затруднились дать ответ.

Опрос среди 1205 респондентов проводили методом телефонного интервью на всей территории Украины, кроме временно неподконтрольных территорий. Максимальная ошибка выборки — не более 3,4%.

Президент Владимир Зеленский созывает сегодня, 24 января, заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На заседании в том числе будут рассматриваться вопросы мер по защите национальной безопасности от внутренних и внешних угроз.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пять миллионов украинцев готовы защищать страну с оружием в руках в случае вооруженной агрессии России.

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