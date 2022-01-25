На Донетчине полиция в 2021 году задержала на блокпостах почти 300 человек, причастных к «ДНР»

Около 300 человек, которые были причастны к деятельности группировки «ДНР», выявили правоохранители на блокпостах в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.



В результате проверок удалось выявить 289 человек, которые по полицейским базам данных, могут быть причастны к незаконным вооруженным формированиям. Также правоохранители задержали 314 человек, которые находились в розыске, причем 297 из них — за совершение преступлений и правонарушений.



Кроме того, в сообщении указано, что на блокпостах за минувший год изъято примерно 900 гранат, 28 единиц огнестрельного оружия, 110 взрывных устройств и свыше 123 000 кг взрывчатки.



Также сотрудниками Нацполиции были приостановлены 325 перевозок наркотических веществ. За указанный период разоблачили 4 факта сбыта, по остальным злоумышленников привлекли к ответственности за хранение наркотических веществ.



За 2021 год через блокпосты на Донетчине прошли свыше 72 000 грузовых авто, 2 980 000 легковых авто и свыше 6,4 миллиона граждан.