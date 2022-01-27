Медведев назвал Украину «игрушкой в руках США и НАТО»

Заместитель председателя Совета безопасности России, бывший президент и премьер Дмитрий Медведев дал интервью российским СМИ, в котором раскритиковал политику Украины и озвучил нарративы кремлевской пропаганды.



В частности, он заявил, что «Украина, к сожалению, сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и, прежде всего, в руках, естественно, Соединенных Штатов, поскольку Украина используется как инструмент геополитического давления на Россию».



Также Медведев надеется, что украинцы в конечном итоге выберут руководство страны, которое наладит отношения с РФ, признав «некоторые геополитические реалии, включая Крым».



«Я думаю, в конечном счете этот бардак им просто надоест, и они должны будут избрать такое руководство, которое будет проводить — нет, не пророссийскую политику, конечно, а проукраинскую политику. Но политику, которая направлена на нормальные экономические отношения с Россией, на достижение разумного баланса по самым разным вопросам, на признание геополитических реалий, включая Крым», — приводит слова Медведева ТАСС.



По его словам, с нынешней украинской властью не имеет смысла вести переговоры по целому ряду причин. К таковым он отнес «антироссийскую направленность, те решения, которые они принимают, включая, допустим, решение о так называемых коренных народах или о языке, и те решения, которые они не исполняют, например, Минские соглашения».



Высказал Медведев и свое мнение о президенте Украины Владимире Зеленском.



«Я считаю, что он делает ровно то, что должен был делать человек с уровнем его подготовки, с уровнем его профессиональной годности к должности президента Украины», — заявил замглавы российского Совбеза.