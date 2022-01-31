Канада отзывает второстепенных сотрудников посольства в Украине

Канада приняла решение о временном отзыве второстепенных сотрудников своего посольства в Украине в связи с угрозой со стороны России. Об этом говорится в заявлении канадского Министерства иностранных дел.



«Поскольку мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, нашим главным приоритетом остается безопасность и защита канадцев. Наши сотрудники готовы оказать консульскую помощь гражданам Канады, если это потребуется», — говорится в сообщении.



Одновременно с этим Канада усилит команду в посольстве в Киеве, сотрудниками в таких областях как реформирование сектора безопасности, управление конфликтами, демократические реформы, консульские услуги и дипломатия.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел Канады приняло решение о временном отзыве несовершеннолетних детей своих сотрудников в посольстве в Украине и сопровождающих их членов семей.