Канада эвакуирует семьи сотрудников своего посольства в Украине

Министерство иностранных дел Канады приняло решение о временном отзыве несовершеннолетних детей своих сотрудников в посольстве в Украине и сопровождающих их членов семей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Канады.



«Безопасность и защита канадцев, наших сотрудников и их семей в наших представительствах за рубежом является нашим главным приоритетом. В связи с продолжающимся наращиванием военного потенциала России и дестабилизирующей деятельностью в Украине и вокруг нее, мы приняли решение временно отозвать детей сотрудников посольства Канады в возрасте до 18 лет и сопровождающих их членов семей», — говорится в сообщении.



Отмечается, что должностные лица министерства и посольства Канады в Украине в Киеве будут продолжать внимательно следить за ситуацией.

По состоянию на 24 января четыре государства сообщили МИД Украины о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия.