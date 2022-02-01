Суд заочно арестовал начальника охраны Януковича

Печерский районный суд Киева принял решение о заочном аресте начальника охраны экс-президента Виктора Януковича и разрешил заочное следствие по обвинению его в незаконной переправке людей через границу и дезертирстве. Об этом сообщает Офис генпрокурора.



Речь идет о бывшем заместителе начальника Управления государственной охраны Украины — начальнике службы безопасности президента генерал-майоре Константине Кобзаре.



По информации Офиса генпрокурора, это судебное решение дает право стороне обвинения начать в отношении него процедуру экстрадиции и провести досудебное расследование при отсутствии подозреваемого.



Кобзарь подозревается в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и дезертирстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 408 УК Украины).



По данным следствия, в феврале 2014 года подозреваемый, являясь военнослужащим высшего офицерского состава, с целью укрывательства бывшего президента Украины на территории России, незаконно пересек границу Украины вместе с ним.



Государственное бюро расследований в ноябре 2021 года сообщило Кобзарю о подозрении в дезертирстве.