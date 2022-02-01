Верховная Рада создала комиссию по расследованию оккупации Крыма

Верховная Рада создала временную следственную комиссию (ВСК) по вопросам расследования фактов, способствовавших временной оккупации Автономной Республики Крым. За соответствующее постановление на заседании во вторник проголосовали 229 народных депутатов.



В числе основных задач ВСК — проведение проверки сведений о фактах содействия должностными лицами украинских органов государственной власти и органов местного самоуправления Российской Федерации во временной оккупации Крыма в 2013-2014 годах.



Также комиссия должна провести сбор информации и получить объяснения от лиц, а также от предприятий, учреждений, организаций, центральных и местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и их должностных лиц, привлеченных к деятельности, связанной с кругом вопросов ВСК.



В постановлении указано, что в состав временной следственной комиссии войдут 10 народных депутатов Украины.