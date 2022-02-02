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Посольство США обратилось к РФ в связи с обстрелом КПВВ «Гнутово»

02 февраля 2022, 23:42

Посольство США обратилось к РФ в связи с обстрелом КПВВ «Гнутово»

Посольство США в Украине отреагировало на обстрел контрольного пункта въезда-выезда «Гнутово» под Мариуполем призывом к России соблюдать свои обязательства о режиме «тишины» на Донбассе.

«На прошлой неделе в Париже Россия обязалась полностью соблюдать режим прекращения огня. Сегодня возглавляемые Россией силы применили БПЛА для нападения на КПВВ "Гнутово", подвергнув опасности гражданское население. Мы призываем Россию выполнять свои обязательства. Не на словах, а на деле», — говорится в заявлении посольства.

КПВВ «Гнутово» не осуществляет пропуск граждан весны 2020 года после того, как группировка «ДНР» закрыла пункт пропуска со своей стороны, ссылаясь на меры по противодействию коронавирусу.

Боевики обстреляли КПВВ «Гнутово» утром 2 февраля, применив при этом беспилотник, с которого был сброшен выстрел ВОГ-17. Пострадавших в результате происшествия нет. Во время атаки беспилотника одного из военнослужащих от ранения спас личный металлический жетон, остановивший осколок гранаты.

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