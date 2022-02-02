Боевики обстреляли КПВВ «Гнутово» на Донетчине с применением беспилотника

Незаконные вооруженные формирования формирования обстреляли контрольный пункт въезда-выезда «Гнутово» на Донетчине. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Обстрел произошел сегодня около 8:30 утра.



«Для обстрела проходящего через КПВВ гуманитарного дорожного коридора противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ. В результате атаки БПЛА потерь среди личного состава нет», — говорится в сообщении.



В штабе также добавили, что во время атаки беспилотника одного из военнослужащих от ранения спас личный металлический жетон, остановивший осколок гранаты.



«Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями международного гуманитарного права при ведении боевых действий», — подчеркивают в штабе ООС.