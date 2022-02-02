Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Боевики обстреляли КПВВ «Гнутово» на Донетчине с применением беспилотника

02 февраля 2022, 10:21

Боевики обстреляли КПВВ «Гнутово» на Донетчине с применением беспилотника

Незаконные вооруженные формирования формирования обстреляли контрольный пункт въезда-выезда «Гнутово» на Донетчине. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Обстрел произошел сегодня около 8:30 утра.

«Для обстрела проходящего через КПВВ гуманитарного дорожного коридора противник применил беспилотный летательный аппарат, с которого сбросил выстрел ВОГ. В результате атаки БПЛА потерь среди личного состава нет», — говорится в сообщении.

В штабе также добавили, что во время атаки беспилотника одного из военнослужащих от ранения спас личный металлический жетон, остановивший осколок гранаты.

«Такие преступные действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и откровенно пренебрегает требованиями международного гуманитарного права при ведении боевых действий», — подчеркивают в штабе ООС.

Читайте также:

Сутки на Донбассе: два обстрела, потерь нет 

Еще по теме

Места
КПВВ Гнутово
Прочее
Обстрел беспилотник Ситуация на КПВВ ситуация на фронте

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:43
«ДНР» выявила за сутки 1248 новых случаев COVID-19
10:46
«ДНР»: Как минимум в десяти городах поступили сообщения о минировании школ
08:47
«ЛНР»: 242 заболевших COVID-19
08:31
«ДНР»: В Донецке проверяют сообщения о минировании 85 школ
22:16
Бомба в «администрации ДНР» и голодовка в плену. Главное за день
17:04
«ДНР» переводит школы на дистанционное обучение, первоклассники уйдут на каникулы
16:21
«ЛНР» возобновила комендантский час
16:05
«ЛНР» переводит сорок школ на карантин
14:42
Пленный «ДНР» Григорий Синченко объявил голодовку
14:34
«ДНР»: В Донецке нашли бомбу в здании районной «администрации»
12:56
В Донецке эвакуировали людей из «администрации» Киевского района после сообщения о минировании
12:49
В «Единой России» назвали число жителей ОРДЛО, которые подали заявки на вступление
09:42
«ДНР» выявила более тысячи заболевших за сутки. Умерли 13 человек
08:11
«ЛНР» сообщила о 209 заболевших COVID-19 за сутки
21:45
Пушилин указал привить от коронавируса 90% «бюджетников» в ОРДО
все новости
12:00
На Луганщине за сутки выявили почти 700 новых случаев COVID-19
11:57
Фонд госимущества продает Азовский судоремонтный завод
11:43
«ДНР» выявила за сутки 1248 новых случаев COVID-19
11:35
Донетчина вскоре перейдет в «красную» зону карантина — Минздрав
11:15
Парламент Грузии принял резолюцию в поддержку Украины
10:46
«ДНР»: Как минимум в десяти городах поступили сообщения о минировании школ
10:43
Правительство Польши одобрило военную поддержку Украине
10:21
Боевики обстреляли КПВВ «Гнутово» на Донетчине с применением беспилотника
10:19
На Донетчине выявили почти 1600 новых случаев COVID-19
10:06
На строительстве казарм в Мариуполе растратили более 10,5 миллиона гривен
09:56
Никакого права вето: Кулеба исключил особый статус Донбасса по российскому варианту
09:40
В Госдепе США заявили о необходимости укреплять восточный фланг НАТО
09:12
Россия не видит смысла в проведении нового саммита лидеров Нормандского формата
09:10
США предложили РФ обсудить проверку баз НАТО - Bloomberg
08:47
«ЛНР»: 242 заболевших COVID-19
все новости
ВИДЕО
США вывозят дипломатов из Киева, что думают о возможной войне в Донецке. Дайджест НД ►
30 января, 22:00
Признание «ЛДНР» или выполнение Минска. Чего добивается Путин? Донбасс сегодня ►
29 января, 21:50
ВСУ провели первые учебные пуски противотанковых комплексов NLAW. Они уже есть на Донбассе
29 января, 13:51

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция