«ДНР» третий год удерживает ветерана АТО в камере-одиночке без доступа к лекарствам — Денисова

Боевики третий год безосновательно удерживают украинца, ветерана АТО Виктора Шидловского в подвале донецкого СИЗО-5. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Виктор работал водителем на одном из предприятий Киева. В марте 2015 был мобилизован и год отслужил в Вооруженных силах Украины В марте 2019 года уехал из дома и не вернулся. В июне того же года супруга увидела видео в Интернете, из которого стало понятно, что Виктор был задержан членами группировки «ДНР» вместе с двумя гражданами Украины по обвинению в «шпионаже».



Сначала Шидловского содержали в тайной тюрьме «Изоляция», где, по свидетельству освобожденных украинских заложников, его пытали электрическим током, перебили ноги, отбили почки и спилили зубы. Летом 2019 Виктора перевели в СИЗО-5 в Донецке, где его до сих пор держат в камере-одиночке и не выводят на прогулки.



«В помещении холодно, стены покрыты грибком и плесенью, солнечный свет туда почти не попадает, в результате чего у мужчины обострились хронические заболевания сердца и ухудшилось зрение», — рассказала Денисова.



В СИЗО не принимают передачи для Виктора от родственников, в результате чего к нему не попадают лекарства, в которых он критически нуждается.



Денисова обратилась к руководству Международного комитета Красного Креста и координатору от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотте Реландер с просьбой способствовать освобождению Виктора.