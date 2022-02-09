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Повышение пенсий в 2022 году: Кому, когда и насколько увеличат выплаты

09 февраля 2022, 22:49

Повышение пенсий в 2022 году: Кому, когда и насколько увеличат выплаты

В правительстве составлен график повышения пенсий в 2022 году. Увеличение выплат будет происходить поэтапно и для разных категорий пенсионеров. Об этом рассказала министр по вопросам социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала «Дом». 

Она отметила, что в январе уже проведен перерасчет пенсий ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, у которых есть инвалидность. Повышение составило в среднем около 2500 гривен.

«Сейчас мы работаем над перерасчетом пенсий с марта. Повысятся выплаты для 10,2 млн пенсионеров. Если это страховая пенсия, в среднем будет доплата по 400 грн. У военных — почти 600-700 грн доплаты. Как я ранее говорила, будут повышены самые маленькие пенсионные выплаты (с 1934 грн до 2100 грн). Под эту же программу подпадают новые пенсии. Они не индексируются, но мы их также причисляем к этой системе выплат», — сказала Лазебная.

По ее словам, в эту программу также включили многодетные семьи. Это 257 тысяч многодетных семей, которым с 2019 года не повышалась помощь. Сейчас она составляет 1700 грн, а будет повышена до 2100 грн для этой категории людей.

«Население очень ожидало возрастных доплат, когда пенсионерам старше 80 лет мы в 2020 году начислили 500 грн за каждый месяц. Это не разовая помощь. В прошлом году мы 75-летним пенсионерам выделили по 400 грн. Эти выплаты также проиндексируются. Например, 500 грн для пенсионера старше 80 лет уже будет составлять 570 грн. А где 400 грн — будет 456 грн», — пояснила глава Минсоцполитики.

Далее, отметила она, состоится два перерасчета пенсий: в апреле — автоматический перерасчет для неработающих людей и в октябре — следующий масштабный перерасчет.

«В октябре, во-первых, пенсионерам старше 70 лет дадим по 300 грн ежемесячную доплату по программе президента по возрастным доплатам. И самое главное — минимальная пенсия в стране для этих людей будет составлять не менее 3000 грн. Для нас это тоже масштабный шаг, потому что мы знаем, что есть и 1934 грн, и 2100 грн, и 2500 грн. И мы хотим 3000 грн зафиксировать как минимальную пенсионную выплату с октября 2022 года», — резюмировала министр.

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