В Украину прибыли еще два самолета с военной помощью от США

В Украину прибыло еще два американских военно-транспортных самолета, на борту которых военная помощь украинской армии. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.



По его словам, общий вес военной помощи составляет примерно 130 тонн.



«Еще две "птички" с военной помощью от наших партнеров из США в Киеве! Javelins, боевые выстрелы для гранатометов и другая военная амуниция для Вооруженных Сил Украины. Вес военной помощи от наших американских друзей, которую сегодня доставили, составляет около 130 тонн», — написал Резников.



От уточнил, что это уже пятнадцатый самолет помощи от США общим весом более 1200 тонн.



«Продолжение следует», — подытожил глава Минобороны.

Ранее он сообщил о прибытии в Борисполь десятого самолета с военно-технической помощью от США.