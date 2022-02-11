Минобразования назвало пять регионов-лидеров по COVID-вакцинации педагогов

Прививки от коронавируса получили уже более 93% педагогов Украины, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.



По его словам, в стране продолжается кампания по вакцинации педагогов.



«Сейчас полный цикл вакцинации прошли 93,5% работников сферы образования, еще 3,6% ожидают второй дозы двухфазной вакцины», — отметил министр.



Больше всего вакцинированных педагогов в Харьковской области (98%). Также в числе лидеров Полтавская (97,7%), Киевская и Днепропетровская (96,9%) и Донецкая (96,8) области.



Что касается показателей вакцинированных работников среди учебных заведений, то ситуация выглядит следующим образом:

специализированное образование — 97,3%;

профессиональное — 96,9%;

общее среднее— 95,1%;

дошкольное— 93%;

профессиональное — 89,6%;

высшее — 87,3%.

По словам министра, сейчас в Украине 7 874 среднеобразовательные школы обучаются в дистанционном режиме, еще 47 находятся на каникулах.