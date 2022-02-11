Минобразования назвало пять регионов-лидеров по COVID-вакцинации педагогов

Прививки от коронавируса получили уже более 93% педагогов Украины, сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
По его словам, в стране продолжается кампания по вакцинации педагогов.
«Сейчас полный цикл вакцинации прошли 93,5% работников сферы образования, еще 3,6% ожидают второй дозы двухфазной вакцины», — отметил министр.
Больше всего вакцинированных педагогов в Харьковской области (98%). Также в числе лидеров Полтавская (97,7%), Киевская и Днепропетровская (96,9%) и Донецкая (96,8) области.
Что касается показателей вакцинированных работников среди учебных заведений, то ситуация выглядит следующим образом:
По словам министра, сейчас в Украине 7 874 среднеобразовательные школы обучаются в дистанционном режиме, еще 47 находятся на каникулах.