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«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» 14 февраля: как проехать

12 февраля 2022, 21:46

«ДНР» откроет КПВВ «Еленовка» 14 февраля: как проехать

В понедельник, 14 февраля, группировка «ДНР» откроет пункт пропуска «Еленовка» под Донецком. Он находится на одном дорожном коридоре с украинским КПВВ «Новотроицкое».

Пересечь линию соприкосновения можно будет с 9:00 до 16:30 по местному времени (8:00 — 15:30 по Киеву).

Для выезда из подконтрольных «ДНР» районов нужно иметь регистрацию на контролируемой украинской властью территории. Людям с регистрацией ОРДО необходимо получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».

Для въезда необходимо обязательно заранее получить разрешение «межведомственного штаба ДНР».

При въезде в ОРДО на КППВ «Еленовка» нужно сделать бесплатный экспресс-тест на COVID-19. В случае отказа от прохождения обследования экспресс-тестом, нужно заполнить бланк-согласие на направление в больничный стационар для проведения обследования. При положительном результате теста — человека направят в больничный стационар на обсервацию.

При въезде на подконтрольную украинской власти территорию пересекающим КПВВ больше не нужно устанавливать приложение «Вдома» для прохождения самоизоляции. Вместо этого нужно пройти бесплатное тестирование на коронавирус. 

Если у человека будет позитивный результат теста, то у него будет выбор: отправиться на обсервацию, которая продлится до 10 дней, или вернуться в место, откуда он пересекал КПВВ.

Беспрепятственно могут пересечь КПВВ люди, у которых есть сертификат о вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях.

При этом украинские пограничники не будут принимать во внимание вакцинацию препаратом «Спутник V», потому что эта вакцина не была включена в перечень ВОЗ.

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