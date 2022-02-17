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Зеленский назвал Минские соглашения «бездарными»

17 февраля 2022, 19:44

Зеленский назвал Минские соглашения «бездарными»

Президент Владимир Зеленский заявил, что Минские соглашения составлены «бездарно» и поставили Украину в более слабую позицию. Такое мнение он высказал в интервью «РБК-Украина».

Зеленский аргументировал свою позицию тем, что «Минск» не включает остальные вопросы безопасности по Украине, в частности вопросы Крыма и наращивания российских сил вблизи украинских границ.

«Этот документ — Минские соглашения — не связан с войсками России на границе. Он не связан с вопросами Крыма. Ну так составлен документ бездарно! Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции», — сказал президент.

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По его словам, нужен глобальный документ: «Коллективом "нормандского формата" мы не отделаемся, и никто не отделается. Сильные мира сего, включая Штаты и Россию, сядут и подпишут, что есть такой вот путь. Но там должно быть три-четыре-пять пунктов о безопасности нашей страны. Тогда это разговор».

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