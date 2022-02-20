За сутки в Украине зафиксировано 17,5 тысячи случаев ковида

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 17 448 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19. При этом выздоровели 11 963 человека, 152 умерли. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.



Среди новых случаев инфицирования — 1 473 ребенка и 142 медработника. Госпитализировано 3 172 человека.



За все время пандемии в Украине заболели 4 720 771 человек, выздоровело — 3 938 459 человек, летальных исходов — 104 518.



С начала вакцинальной кампании привито 15 675 594 человек, из них получили первую дозу — 15 675 592 человека, получили две дозы — 15 114 034 человека, получили дополнительную дозу — 26 432 человек, бустерную дозу — 664 148 человек. В общей сложности проведено 31 480 206 прививок.