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За сутки в Украине зафиксировано 17,5 тысячи случаев ковида

20 февраля 2022, 09:19

За сутки в Украине зафиксировано 17,5 тысячи случаев ковида

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 17 448 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19. При этом выздоровели 11 963 человека, 152 умерли. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Среди новых случаев инфицирования — 1 473 ребенка и 142 медработника. Госпитализировано 3 172 человека.

За все время пандемии в Украине заболели 4 720 771 человек, выздоровело — 3 938 459 человек, летальных исходов — 104 518.

С начала вакцинальной кампании привито 15 675 594 человек, из них получили первую дозу — 15 675 592 человека, получили две дозы — 15 114 034 человека, получили дополнительную дозу — 26 432 человек, бустерную дозу — 664 148 человек. В общей сложности проведено 31 480 206 прививок.

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