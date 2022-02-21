«Не поддается никакой логике»: Блинкен оценил угрозу для РФ со стороны Украины

Вероятность угрозы для России со стороны Украины не поддается никакой логике. Об этом в интервью российскому телеканалу «Дождь» заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, которое было опубликовано на сайте Госдепартамента США.



Отвечая на вопрос журналистки о том, что Киев несет ответственность за военную эскалацию на Донбассе, Блинкен сказал, что это не поддается логике.



«Мысль о том, что для России сейчас есть какая-то угроза со стороны Украины, не поддается никакой логике, учитывая размеры стран», — отметил он.



По словам госсекретаря США, мысль о том, что Украина решила именно сейчас предпринять попытку вернуть Донбасс, когда вдоль ее границ находятся 150 000 российских военных, также не поддается никакой логике.



«И, к сожалению, то, что мы наблюдаем, происходит именно так, как я сказал несколько дней назад в Совете Безопасности ООН. Есть фабрикация провокаций, которые затем будут использоваться как оправдание российской военной интервенции на Донбассе и в Украине в более широком смысле», — подчеркнул Блинкен.

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин приняли предложение французского коллеги Эмманюэля Макрона провести саммит в Европе. Об этом сообщает Елисейский дворец по итогам телефонных переговоров между тремя лидерами.