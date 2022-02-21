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Кулеба озвучил ожидания от возможного саммита Байдена и Путина

21 февраля 2022, 12:15

Кулеба озвучил ожидания от возможного саммита Байдена и Путина

Украина приветствует саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Украинская сторона надеется на договоренность об отводе российских войск от границ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает BFM TV.

Кулеба, который прибыл на встречу со своими коллегами из Евросоюза, сказал, что Украина приветствует проведение саммита президентов США и РФ.

«Мы считаем, что стоит попробовать любые усилия, направленные на дипломатическое решение. Мы надеемся, что два президента выйдут из комнаты с соглашением о выводе российских войск из Украины», — заявил глава МИД.

Госсекретарь при МИД Франции считает, что вероятный саммит Путина и Байдена состоится не раньше четверга. Местом его проведения может стать нейтральная территория.

Президенты США Джо Байден и России Владимир Путин приняли предложение французского коллеги Эмманюэля Макрона провести саммит в Европе. Проработать повестку саммита поручено главам внешнеполитических ведомств двух стран во время встречи 24 февраля.

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