Украина потребовала созвать заседание Совбеза ООН из-за признания Россией «Л-ДНР»

Украина требует созвать экстренное заседание Совбеза ООН в связи с признанием Россией так называемых «ДНР» и «ЛНР». Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



Он отметил, что соответствующее обращение уже передано в Совбез.



Такой же призыв обнародовал высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Жозеп Боррель. Он заявил, что указы президента РФ Владимира Путина направить в так называемые «ЛНР» и «ДНР» «миротворческие миссии» являются откровенной агрессией против Украины.



Инициативу Украины созвать заседание Совбеза поддержали и США, сообщила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.



Экстренное заседание Совбеза ООН должно состояться сегодня в 4 утра по киевскому времени.

21 февраля Путин выступил с обращением к россиянам и заявил о признании «независимости» самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» и подписал соответствующие указы. Перед этим он собрал внеочередное заседание Совета безопасности РФ, члены которого выступили за признание этих территорий «независимыми республиками».



В указах Путин поручил министерству обороны направить войска для «поддержания мира» на этих территориях. Также дано поручение МИД установить дипломатические отношения с «ДНР» и «ЛНР».



США и Евросоюз осудили это решение и назвали его нарушением международного права и суверенитета Украины.