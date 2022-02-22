За сутки в Украине выявили 24 440 случаев коронавируса

За понедельник, 21 февраля, в Украине выявили 24 440 случаев заражения коронавируса, что на 7268 случаев больше, чем днем ранее.



Об этом сообщает министерство здравоохранения.



При этом выздоровели 33 238 пациента, умерли 287 человек. Вчера госпитализировали 1 553 заболевших.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 4 758 773 человека. Из них выздоровел 3 985 601 пациент, а умерли 104 932 человека.



Вчера вакцинировались 56 726 человек.



С начала вакцинальной кампании привито 15 680 363 человека, из них получили первую дозу — 15 680 361 человек, получили две дозы — 15 121 999 человек. Получили дополнительную дозу — 26 510 человек, бустерную дозу — 668 508 человек. В общей сложности сделано 31 497 378 прививок.