На Донетчине за сутки 1 366 заболевших коронавирусом, 31 человек умер

В Донецкой области за сутки лаборатории сообщили о еще 1 366 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



От осложнений вследствие заболевания умер еще 31 пациент, а выздоровели 1 694.



С начала пандемии на подконтрольной властям территории области коронавирус обнаружили у 212 835 человек. Из них 183 091 пациент выздоровел, 5 570 — умерли.

По данным Минздрава, за понедельник, 21 февраля, в Украине выявили 24 440 случаев заражения коронавируса, что на 7268 случаев больше, чем днем ранее.