«ЛНР» сообщила о 281 новом случае COVID-19

За минувшие сутки, 22 февраля, в отдельных районах Луганской области зарегистрировали 281 новый случай заражения коронавирусом.

Выздоровели 341 пациентов, умерли от осложнений восемь ранее заболевших.



Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ЛНР».



В отдельных районах Луганской области с начала пандемии зарегистрирован 28 548 случаев COVID-19. За этот период были выписаны из медучреждений 21 659 человек, а 3 280 человек умерли от осложнений.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.