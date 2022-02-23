В США заявили, что готовы к переговорам с Россией, если Москва «изменит подход»

США готовы работать над дипломатическим урегулированием ситуации вокруг Украины, если Россия изменит свои действия. Об этом заявил на брифинге в среду пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс, передает «Интерфакс-Украина».



Он отметил, что «Москва должна продемонстрировать, что она серьезно настроена в отношении дипломатии».



«Если подход Москвы изменится, то мы по-прежнему готовы взаимодействовать», — отметил Прайс.



По его словам, главным условием для возобновления дипломатической работы является деэскалация.



Спикер Госдепа подчеркнул, что США и их союзники «открыты к дипломатии, мы хотим предотвратить то, что может стать серьезным и дорогостоящим конфликтом».

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