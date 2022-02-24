Российские войска вклинились в Украину на пять км на двух направлениях - ОП

Российские войска на двух направлениях — север Харьковской и Черниговской областей — вклинились на расстояние до пяти километров. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.



«Основные удары были нанесены в 05:00 по военной инфраструктуре, аэродромах, складах ресурсов и центров военного управления. О городах, географии — это Ивано-Франковск, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Киев, Одесса, Николаев, Херсон, Краматорск и непосредственно по линии зоны проведения ООС», — сказал Арестович.



По его словам, на некоторых направлениях российская армия вклинилась на территорию Украины.



«По предварительным данным, есть незначительное вклинение противника на расстояние до 5 км, наблюдается на севере Харьковской области, Черниговской ближе к Сумам и данные, которые требуют проверки, возможно, на Волынском направлении. Но там по информации, которая поступила, отражено продвижение», — добавил Арестович.



«По нашим предварительным оценкам, данные уточняются, первый удар провалился. Потери есть, но они незначительны и не снизили боеспособность Вооруженных сил Украины и других силовых структур», — подчеркнул он.

Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои. Об этом заявил Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк на брифинге.