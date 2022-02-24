Бои идут поблизости Счастья и Беловодска – Луганская ОГА

Боевые действия на Луганщине сейчас идут поблизости Беловодска и Счастья. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



«Оккупанты зашли с территории РФ. Сейчас идут бои в районе Беловодска, Счастья. Вооруженные силы дают отпор. Не будет это для оккупантов легкой прогулкой, как они считали», — сказал он.



Гайдай отметил, что эвакуация населения будет осуществляться в том числе и с помощью «Укрзализныцы». В первую очередь, будут отправлены женщины и дети.

Сегодня, 24 февраля, объявлена общая эвакуация жителей Луганской области в 05:50. Об этом сообщает Луганская ОГА.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин начал войну против Украины. Российские войска наносят удары по всей территории страны, под удары попали аэропорты, аэродромы, военные базы, военные склады, телебашни.