На Луганщине объявлена общая эвакуация жителей

Сегодня, 24 февраля, объявлена общая эвакуация жителей Луганской области в 05:50. Об этом сообщает Луганская ОГА.

«Рекомендуем жителям Луганской области немедленно покинуть пределы области. Владельцам автотранспорта использовать свои возможности и двигаться в направлении города Днепр. Не имеющим возможности эвакуироваться самостоятельно — организована эвакуация с железнодорожных станций: Лисичанск, Рубежное, Сватово.Место сбора на указанных железнодорожных вокзалах. Во время эвакуации просьба сохранять спокойствие и прислушиваться к инструкциям представителей органов власти, Национальной полиции и ГСЧС», — говорится в сообщении.

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