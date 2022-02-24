С территории Беларуси выпущены ракеты. Появилось видео из Гомельской области

С территории Беларуси сегодня были выпущены ракеты в юго-западном направлении. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.



«С территории Республики Беларусь выпущены 4 баллистические ракеты в юго-западном направлении», — говорится в сообщении на его странице в Facebook.



В сети очевидцы опубликовали видео из Ельского района Гомельской области, на котором виден вертикально уходящий от земли след.

Читатель делится видео, снятым в Ельском районе Гомельской области.



На нем виден след, уходящий от земли вверх практически вертикально. Что именно оставило такой след — мы не можем сказать наверняка. pic.twitter.com/miXqT2J45E — Zerkalo.io (@zerkalo_io) February 24, 2022