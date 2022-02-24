Байден объявил новые санкции против России

Президент США Джо Байден огласил, какие санкции будут введены против России из-за ее вторжения в Украину. Об этом он сказал на брифинге в четверг.



Он подчеркнул, что санкции вводятся вместе с партнерами и союзниками.



«Мы ограничим возможности Росии участвовать в мировой экономике... Мы ограничим способность властей России действовать в долларах, евро, йене. Введены санкции против банков, которые владеют активами на триллион долларов, и отключим банки от финансовой системы, включая ВТБ, у которого 250 млрд долларов активов», — сказал Байден.



Он отметил, что уже сегодня утром российский рубль упал до исторического минимума.



Кроме того, Байден, в частности, озвучил, что:

страны G7 договорились ограничить возможности РФ в сфере высоких технологий;

Запад ограничит возможности РФ вести операции в твердой валюте;

США и союзники намерены ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%;

санкции коснутся космической программы России;

новые санкции США коснутся бондов крупнейших российских госкомпаний.

По словам президента США, американская армия не будет участвовать в войне в Украине, но военные силы США едут в Европу, чтобы защищать НАТО.