Байден объявил новые санкции против России

Президент США Джо Байден огласил, какие санкции будут введены против России из-за ее вторжения в Украину. Об этом он сказал на брифинге в четверг.
Он подчеркнул, что санкции вводятся вместе с партнерами и союзниками.
«Мы ограничим возможности Росии участвовать в мировой экономике... Мы ограничим способность властей России действовать в долларах, евро, йене. Введены санкции против банков, которые владеют активами на триллион долларов, и отключим банки от финансовой системы, включая ВТБ, у которого 250 млрд долларов активов», — сказал Байден.
Он отметил, что уже сегодня утром российский рубль упал до исторического минимума.
Кроме того, Байден, в частности, озвучил, что:
По словам президента США, американская армия не будет участвовать в войне в Украине, но военные силы США едут в Европу, чтобы защищать НАТО.
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