НАТО пообещал помощь Украине

Североатлантический альянс планирует и дальше оказывать Украине поддержку, включая вооружение. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Он заверил, что «союзники поставляли и продолжают поставлять разное оружие для Украины».

Однако детально он не сообщил, какое оружие поставят Украине. Указал лишь, что среди вооружения есть средства противовоздушной обороны.

«Мы понимаем, что в этой ситуации сложно предугадать, какими будут возможности оказывать помощь, но мы настроены на продолжение поддержки», – цитирует Столтенберга «Европейская правда».

Генсек Альянса напомнил, что еще до масштабного вторжения России государства-члены НАТО предоставляли украинским военным вооружение, необходимое для защиты от российской агрессии. По его словам, эта поддержка продолжается и сейчас.