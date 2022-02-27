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Россияне отступили из Гостомеля через Бучу и Ирпень. Завязался бой

27 февраля 2022, 09:20

Россияне отступили из Гостомеля через Бучу и Ирпень. Завязался бой

В Киевской области российские войска отступили из Гостомеля через Бучу и Ирпень. Соответствующие видео публикуют местные жители.

Во время отступленя российской бронетехники, украинские силы обстреливали их в Буче.

Судя по видео, россияне отступают в сторону Ирпеня.

Мост возле ТЦ Жираф, соединяющий Бучу и Ирпень, взорван украинскими бойцами. Россияне там застряли.

Журналист Андрей Цаплиенко отметил, что продолжается бой.

Горит ТЦ Жираф. Кроме того, возможно горит заправка KLO, которая напротив торгового центра.

Когда россияне оступали через Бучу, произошли повреждения жилых домов.

Так, по улице Вокзальная 101 произошло попадание снаряда в девятиэтажный жилой дом с последующим возгоранием. Пожар локализован. Предварительно, без пострадавших, сообщает ГСЧС.

Также изевестно о повреждении ЖК «Буча парк».

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