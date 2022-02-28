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Сартану вновь обстреляла российская авиация. Информация о пострадавших уточняется

28 февраля 2022, 09:16

Сартану вновь обстреляла российская авиация. Информация о пострадавших уточняется

Российская авиация сегодня сбросила бомбы на жилые дома в Сартане. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.бомбовым ударам авиации РФ
Утро 28 февраля для тысяч жителей Сартаны началось очередным умышленным обстрелом со стороны российских оккупантов. Работала авиация врага. Бомбы упали на жилые дома. Информация о пострадавших уточняется.

«Оцениваем масштабы разрушений после очередного обстрела российских оккупантов по мирному населению греческого селения Сартана. Армия России целенаправленно убивает мирное население Украины. Мы никогда этого не простим и не забудем», — сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Утром 27 февраля войска РФ нанесли очередной авиаобстрел по поселку Сартана, после чего было принято решение об эвакуации жителей поселка.

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко заявил, что 221 человек эвакуирован из Сартаны и Талаковки в Мариуполь, еще более 2 тысяч выехали самостоятельно.

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