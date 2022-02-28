Более двух тысяч человек покинули Сартану из-за обстрелов

Глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко заявляет, что 221 человек эвакуирован из Сартаны и Талаковки в Мариуполь, еще более 2 тысяч выехали самостоятельно.



«221 человек эвакуирован из Сартаны и Талаковки в Мариуполь централизованно, еще более 2 тысяч выехали самостоятельно», — cсообщил он.



Потего словам, ситуация в области на 17:30 стабильная.

Утром 27 февраля войска РФ нанесли очередной авиаобстрел по поселку Сартана, после чего было принято решение об эвакуации жителей поселка.



«В результате сегодняшних обстрелов в Сартане существенно повреждены 15 домов, в Талаковке — 21. Четверо гражданских погибли, еще двое — ранены», — добавил Кириленко.