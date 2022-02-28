Сегодня состоятся переговоры Украины и России

Переговоры представителей Украины и России состоятся сегодня в Гомельской области Беларуси. Об этом сообщила народный депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук в эфире канала «Рада».



Она подтвердила, что в украинскую делегацию входит глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия.



По ее словам, сейчас украинская делегация летит в Гомельскую область на польском вертолете из Польши. Такой маршрут был выбран из-за недоверия Киева белорусской стороне.



«Думаю, в течение часа-полтора начнутся переговоры», — добавила Кравчук.



Ночью Арахамия опубликовал пост в фейсбуке с таким текстом: «Переговоры пойдут или в нужном Украине направлении, или как русский военный корабль».

О проведении украинско-российских переговорах стало известно в воскресенье по итогам телефонного разговора президента Зеленского с Александром Лукашенко. Они договорились, что украинская делегация встретится с российской «без предварительных условий» на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.



Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.