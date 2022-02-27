Переговоры Украины и России состоятся на границе с Беларусью

В Гомеле все же состоятся переговоры между Украиной и Россией. По данным издания ZN.UA, украинскую сторону на них будет представлять заместитель министра иностранных Николай Точицкий.



Точицкий являтся одним из ведущих украинских дипломатов, бывший глава миссии Украины в ЕС. Однако в МИД Украины информацию о Точицком не подтвердили.



Российское госагентсво «РИА Новости» со ссылкой на Кремль сообщает, что украинская сторона выдвинулась на переговоры с в Гомельскую область Беларуси. В свою очередь, российская сторона готова и ждет.



Офис президента Украины по итогам переговоров Владимира Зеленского с Александром Лукашенко подтвердил, что украинско-российские переговоры состоятся.



Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской «без предварительных условий» на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять, отмечается в сообщении.



Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле.



Связанный с Лукашенко телеграм-канал «Пул первого» также сообщил, что Лукашенко обратился к президенту России Владимиру с предложением российской делегации, прибывшей в Гомель для участия в мирных переговорах, задержаться и перенести переговоры на чуть более позднее время — в связи с задержкой делегации из Украины. Отмечается, что Путин «предложение белорусского коллеги поддержал».

Путин начал войну против Украины утром 24 февраля. Сначала Кремль выдвинул Киеву условия для переговоров. В частности, потребовал нейтрального статуса Украины и отказа от размещения на ее территории вооружений. Но украинская сторона от таких условий отказалась.