Боррель созвал экстренную встречу министров обороны ЕС

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в экстренном порядке созвал встречу министров обороны ЕС. Темой обсуждения будет война РФ против Украины.



«Сегодня я созываю министров обороны стран ЕС, чтобы обсудить последнюю ситуацию на местах в Украине в связи с неспровоцированным нападением России. Мы обсудим дальнейшие неотложные потребности и скоординируем нашу помощь с помощью информационного центра, управляемого Военным штабом ЕС», — написал Боррель в Twitter.

Перелом в войне с Россией состоялся, теперь она стала европейской. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.