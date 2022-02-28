Мариупольцы не будут платить за коммуналку

Все услуги за февраль, предоставляемые коммунальными предприятиями Мариуполя и ДТЭК, будут бесплатными. Об этом заявил мэр Вадим Бойченко, сообщает пресс-служба городского совета.

«В связи с военным временем для того, чтобы сохранить материальное положение мариупольских семей, оплата за февраль за коммунальные услуги коммунальных предприятий Мариуполя и услуги ДТЭК начисляться не будут», — сказал он.



Отметим, что все коммунальные предприятия города продолжают работать.

По состоянию на 9 утра Мариуполь и Волноваха остаются горячими точками в Донецкой области. По информации военных, за эти города ведутся бои. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.