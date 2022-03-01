Зеленский заявил, что российские оккупанты пытаются обесточить Киев

Президент Владимир Зеленский заявил, что для российских оккупантов Киев — это ключевая цель, и он постоянно находится под угрозой.



«Они хотят сломать нашу национальную государственность, поэтому столица постоянно под угрозой. Только за сегодня осуществлены уже три ракетно-бомбовых удара. Под прицелом ТЭЦ-6. Они хотят вывести из строя электростанцию и оставить наш город без света», — сказал Зеленский в ходе брифинга.



Он подчеркнул, что врагу не удалось сломать оборону столицы, и они засылают сотни диверсантов. Всех их обезвреживают.



Зеленский также отметил, что кроме обороны страны, обеспечивается тыл. Для этого создан круглосуточный координационный штаб, который собирает заявки от облгосадминистраций по потребностяхм в самом необходимом — продукты, лекарства, топливо и т.д. Штаб оперативно находит таких поставщиков, которые напрямую закрывают эти потребности.