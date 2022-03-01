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Зеленский назвал Россию «государством-террористом» после обстрела Харькова

01 марта 2022, 13:12

Зеленский назвал Россию «государством-террористом» после обстрела Харькова

Россия превратилась в государство-террориста после ракетного удара по площади свободы в Харькове. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Харьков. Удар крылатой ракетой. В крупнейшую площадь Европы. В площадь Свободы. Десятки жертв. Вот такое утро народа Украины.
После крылатой ракеты, которой ударили по Харькову из Белгорода — это террор против города, террор против Украины. На площади не было военной цели, как и в тех жилых районах Харькова, по которым бьют из реактивной артиллерии. Ракета по центральной площади — это открытый террор. Никто не простит. Никто не забудет. Удар по Харькову — это военное преступление. Это государственный терроризм РФ», — сказал он.

«После такого РФ — это государство-террорист. Соответственно, должно быть им официально. Призываем все государства мира немедленно и действенно отреагировать на такую преступную тактику агрессора и провозгласить, что РФ осуществляет государственный терроризм», — подчеркнул Зеленский.

Он также потребовал полной ответственности за террористическую деятельность РФ в международных судах.

Кроме того, Зеленский сообщил о назначении Николая Жирнова главой Киевской военной администрации генерала.

«Оборона столицы — прежде всего. Поэтому я принял решение на время войны назначить главой Киевской военной администрации профессионального военного, чтобы гарантировать оборону города, чтобы блокировать врагу подступы к нашей столице, чтобы у киевлян было все необходимое. Главой военной администрации будет генерал Жирнов Николай Николаевич», — сказал он.

Также президент заявил об отзыве послов Украины из Кыргызстана и Грузии для консультаций из-за оправдания этими странами российской агрессии против Украины и неморальную позицию по отношению к санкциям против РФ.



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