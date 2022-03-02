Более 2000 мирных жителей погибли за семь дней войны РФ против Украины

С начала войны России против Украины, с 24 февраля, погибли более 2000 мирных жителей. Об этом сообщает ГСЧС.



«За семь дней войны Россия уничтожила сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов. За это время уже погибли более 2000 украинцев, не считая наших защитников», — написала ГСЧС в Фейсбуке в среду.



За неделю спасатели ликвидировали более 400 пожаров, возникших после вражеских обстрелов, эвакуированы более 500 человек. Пиротехники обезвредили 416 взрывоопасных предметов.



При выполнении заданий погибли 10 спасателей и 13 получили травмы.