Комитет Рады поддержал законопроект о национализации имущества и активов РФ

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития единогласно поддержал проект закона о национализации имущества и активов России, которые находятся на территории Украины. Об этом сообщила член комитета Роксолана Пидласа.



«Вчера в 22:30 у нас было заседание комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития. На повестке дня — один вопрос. Национализация имущества и денежных средств юридических лиц РФ. Русский бизнес, иди нах*й. Единогласно», — написала она.

Законопроектом № 7122 определяются правовые основы для принудительного изъятия на территории Украины объектов права собственности РФ и его резидентов.



Изъятию подлежат не только активы государства Россия, но и активы его юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории Украины, среди собственников которых российское правительство.

Компенсация за национализацию российских активов в Украине не предусмотрена, говорится в пояснительной записке.