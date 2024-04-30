Мужчин призывного возраста из-за границы принудительно возвращать не будут — Стефанишина

Украина не планирует принудительно возвращать мужчин призывного возраста из других государств. Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила в интервью Deutsche Welle.

Представительница правительства рассказала о том, что предоставление своих данных представителям территориальных центров комплектования и социальной поддержки не означает отправку на фронт. По ее словам, Украина должна понимать мобилизационный потенциал, который может применить в войне против российских оккупантов.

Ольга Стефанишина отметила, что действующие нормы временной защиты в Европейском Союзе будет действовать до марта 2025 года. В мае еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Илва Йоханссон посетит Украину. Она намерена обсудить с украинскими властями вопрос дальнейшего юридического статуса украинцев за рубежом. По словам украинской чиновницы, приятных решений во время войны не будет.

«Поэтому ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в страну, которая воюет, не будет», — подчеркнула Стефанишина.

Ранее сообщалось, что польское правительство планирует в новой редакции закона о помощи гражданам Украины урегулировать вопросы, касающиеся формальностей, связанных с пребыванием мужчин призывного возраста.