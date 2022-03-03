Верховная Рада разрешила национализировать российское имущество в Украине

Верховная Рада сегодня, 3 марта, приняла закон о принудительном изъятии в Украине имущества, принадлежащего российским государству, компаниям или гражданам. Об этом сообщается на сайте парламента.

Принятый законопроект № 7122 предусматривает, что решение о конфискации российского имущества будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны по представлению Кабмина. Вводиться в действие оно должно указом президента Украины.

В представлении правительства должен содержаться перечень объектов, которые подлежат принудительному изъятию, список с адресами такого имущества, названия и имена российских собственников, сроки конфискации.

Благодаря закону можно национализировать движимое и недвижимое имущество, деньги, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права и любое другое имущество, которое находится или зарегистрировано на территории Украины и непосредственно или через аффилированных лиц принадлежащее Российской Федерации и ее резидентам.

Конфискованное имущество будет передаваться специализированному госпредприятию. Процесс регистрации прав на такие объекты не будет останавливаться, даже если суд примет решение об обеспечении иска в интересах российского собственника.

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития единогласно поддержал проект закона о национализации имущества и активов России, которые находятся на территории Украины. Об этом сообщила член комитета Роксолана Пидласа.