Оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Житомире

Сегодня ,4 марта, российские войска нанесли ракетный удар по школе в городе Житомире. Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.
По его словам, здание наполовину разрушено.
«Только что был нанесен ракетный или бомбовый удар по 25-й школе. Половина школы разрушена», — сказал Сухомлин.
Информации о жертвах и пострадавших пока нет — продолжаются поисково-спасательные работы, сообщает пресс-служба ГСЧС.
По данным спасателей, боеприпас попал в здание школы по ул. Малая Бердичевская в 09:35. В результате этого произошло разрушение здания без последующего горения.
В Попасной в результате обстрела российских оккупационных войск повреждены школа № 20, детский центр «Аист», почти все объекты коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.