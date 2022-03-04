Оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Житомире

Разрушенное здание школы в Житомире. Фото: Facebook Olena Galaguza.

Сегодня ,4 марта, российские войска нанесли ракетный удар по школе в городе Житомире. Об этом сообщил городской голова Житомира Сергей Сухомлин.

По его словам, здание наполовину разрушено.

«Только что был нанесен ракетный или бомбовый удар по 25-й школе. Половина школы разрушена», — сказал Сухомлин.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет — продолжаются поисково-спасательные работы, сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным спасателей, боеприпас попал в здание школы по ул. Малая Бердичевская в 09:35. В результате этого произошло разрушение здания без последующего горения.

В Попасной в результате обстрела российских оккупационных войск повреждены школа № 20, детский центр «Аист», почти все объекты коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.