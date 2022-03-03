Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Обстрел Попасной: Повреждены школа, детский центр, почти вся коммунальная инфраструктура

03 марта 2022, 09:28

Обстрел Попасной: Повреждены школа, детский центр, почти вся коммунальная инфраструктура

На Луганщине самая сложная ситуация в Попасной и Лисичанске. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

По его словам, в Лисичанске в районе бывшего завода резинотехнических изделий (РТИ) и Стеклозавода спасатели работали почти сутки. Здесь отсутствуют свет, вода и тепло.

Российские оккупанты почти уничтожили Горскую громаду, теперь обстреливают жилые кварталы Лисичанска и Попасной.

В частности, вражеские обстрелы Попасной продолжались всю ночь. Применялись, в том числе, и «Грады».

«Повреждены школа № 20, детский центр „Аист“, почти все объекты коммунальной инфраструктуры. Все, что мы восстанавливали в течение этих восьми лет, россияне пытаются превратить в сплошные руины», — отметил Гайдай.

Кроме того, за сутки в результате российского вторжения и плотных обстрелов тепло отсутствует в районе Стеклозавода (658 абонентов) и по ул. Сосюры (43).

Без водоснабжения остался 24 101 абонент района завода РТИ. Без света — 9528 абонентов в районе завода РТИ и 1360 в районе Стеклозавода.

Кроме того, из-за обстрелов обесточена часть Попасной (2 960 абонентов).

Ремонтные бригады выехали туда, где есть хотя бы относительная безопасность, отметил глава ОГА.

Ранее он сообщил, что в результате ночного обстрела Лисичанска повреждено много жилых домов.

Еще по теме

Прочее
Война
Места
Лисичанск Попасная

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:52
Госизмена: Глава Станично-Луганской администрации перешел на сторону «ЛНР»
23:09
«ЛНР» объявила своими пункты пропуска через госграницу с РФ в захваченных районах Луганщины
22:16
В подконтрольных «ЛНР» Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе
04:57
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ
02:51
В Донецке не работает мобильная связь «Феникса»
23:03
Главы «ДНР» и «ЛНР» обратились к Путину с просьбой помочь в «отражении агрессии» со стороны украинской армии
22:11
Претензии боевиков на Донбасс, ЧП и в окопах без еды. Главное
20:57
Пушилин потребовал вывести украинские войска из Донецкой области
20:31
Российский телеканал заявил, что их корреспондент попал под обстрел под Донецком. К видео есть вопросы
19:12
YouTube заблокировал канал главы «ДНР» Дениса Пушилина
18:37
Пушилин заявил, что предприятия «ДНР» обязаны отправить на мобилизацию 50% мужчин призывного возраста
17:20
«Не на этом этапе». Пушилин — о захвате всего Донбасса
16:21
Пушилин упростит получение «паспортов ДНР» россиянами
15:56
В РФ заявили, что из Донбасса эвакуировались более 96 тысяч человек
15:38
Признанием ОРДЛО Россия признала свое военное присутствие в Украине — Зеленский
все новости
11:36
На Харьковщине за сутки от российских обстрелов погибли 34 человека, 285 ранены
10:51
«Укрзализныця» выделила ВСУ двадцать вагонов-рефрижераторов для вывоза тел оккупантов
10:40
Комитет Рады поддержал законопроект о национализации имущества и активов РФ
10:25
В Попасной под обстрелами погибли два человека, еще шестеро ранены
10:23
Российский истребитель сбили в Киевской области
10:12
В Чернигове горит нефтебаза из-за обстрела
10:04
Около 9 тысяч военных, 217 танков, 900 ББМ. Генштаб ВСУ – о потерях оккупантов
09:42
На большей части Донетчины ночь прошла относительно спокойно – глава ОГА
09:28
Обстрел Попасной: Повреждены школа, детский центр, почти вся коммунальная инфраструктура
09:10
Это уже не армия – это обычные трусы и террористы. Резников – об оккупантах
09:03
Мариуполь снова остался без света и воды из-за обстрелов
08:50
Российская армия ночью била по жилым домам и больнице Лисичанска
08:33
Международный суд в Гааге начал расследование преступлений РФ в войне против Украине
08:18
В Запорожье перекрыто движение транспорта через дамбу Днепрогэса
08:06
ВСУ продолжают оборону рубежей и блокирование оккупантов - Генштаб
все новости
ВИДЕО
Зеленский обратился к гражданам России. Полный текст
24 февраля, 00:46
Зачем «Л-ДНР» вывозят людей в Россию и объявили мобилизацию? Донбасс сегодня ►
19 февраля, 23:10
В Луганске произошло два пожара на газопроводе
18 февраля, 23:33

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция