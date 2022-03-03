Обстрел Попасной: Повреждены школа, детский центр, почти вся коммунальная инфраструктура

На Луганщине самая сложная ситуация в Попасной и Лисичанске. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

По его словам, в Лисичанске в районе бывшего завода резинотехнических изделий (РТИ) и Стеклозавода спасатели работали почти сутки. Здесь отсутствуют свет, вода и тепло.

Российские оккупанты почти уничтожили Горскую громаду, теперь обстреливают жилые кварталы Лисичанска и Попасной.

В частности, вражеские обстрелы Попасной продолжались всю ночь. Применялись, в том числе, и «Грады».

«Повреждены школа № 20, детский центр „Аист“, почти все объекты коммунальной инфраструктуры. Все, что мы восстанавливали в течение этих восьми лет, россияне пытаются превратить в сплошные руины», — отметил Гайдай.

Кроме того, за сутки в результате российского вторжения и плотных обстрелов тепло отсутствует в районе Стеклозавода (658 абонентов) и по ул. Сосюры (43).

Без водоснабжения остался 24 101 абонент района завода РТИ. Без света — 9528 абонентов в районе завода РТИ и 1360 в районе Стеклозавода.

Кроме того, из-за обстрелов обесточена часть Попасной (2 960 абонентов).

Ремонтные бригады выехали туда, где есть хотя бы относительная безопасность, отметил глава ОГА.

Ранее он сообщил, что в результате ночного обстрела Лисичанска повреждено много жилых домов.