Штаб ООС: Гуманитарный коридор из Мариуполя открыть не удалось, российские войска снова атаковали

Российские войска начали атаку в направлении гуманитарного коридора в Мариуполе. Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.



«Для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер: расчищены дороги от мин, сняты инженерные заграждения и т.д. Тем не менее, оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из города. Враг начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора», - говорится в сообщении.



Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук ранее сообщила, что из Запорожья в Мариуполь выехали грузовики с гуманитарной помощью и более 30 автобусов, которые на обратном пути должны эвакуировать гражданских.



Она напомнила, что еще 5 марта Россия обязалась соблюдать режим прекращения огня, чтобы создать гуманитарный коридор для эвакуации людей из Мариуполя.