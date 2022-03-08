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ООН: Из Украины за 12 дней войны выехали более двух миллионов человек

08 марта 2022, 14:18

ООН: Из Украины за 12 дней войны выехали более двух миллионов человек

Военное наступление России на Украину вынудило 2 млн 11,31 тысяч покинуть страну в поисках безопасности, защиты и помощи. Об этом говорится в информации на сайте управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) на 12:00 вторника.

Отмечается, что больше всего беженцев из Украины прибыло в Польшу – 1 млн 204,4 тысяч человек.

Венгрия приняла 191,35 тысяч беженцев, Словакия – 140,75 тысяч, Молдова – 82,76 тысяч, Румыния – 82,06 тысяч, другие европейские страны – 210,24 тысяч.

По данным УВКПЧ ООН, в Россию из Украины прибыло 99,3 тысяч, в Беларусь – 0,45 тысяч.

«Поскольку ситуация продолжает развиваться, Украину могут покинуть около 4 млн человек», – отмечает организация.

Уточняется, что право на свободное передвижение в пределах Шенгенской зоны означает, что в Европейском союзе очень мало пограничного контроля, поэтому данные о прибытии в Венгрию, Польшу и Словакию отражают только пересечение границы в этих странах, но, по оценкам ООН, большое количество людей переехало в другие страны.

Кроме того, УВКПЧ ООН не учитывает лиц из приграничных стран, выезжающих из Украины и возвращающихся домой.

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